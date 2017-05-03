В Великобритании в связи с досрочными выборами распустили парламент

“Процедура голосования была назначена на 8 июня, соответственно, парламент должен быть распущен в 00:01 (по местному времени, — ред.) В среду, 3 мая”, — говорится в сообщении пресс-службы.

Как сообщал УНН ранее, 18 апреля 2017 премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила о проведении досрочных выборов .