У Великій Британії у зв'язку з достроковими виборами розпустили парламент
Київ • УНН
КИЇВ. 3 травня. УНН. У Великій Британії в середу, 3 травня, розпущено парламент у зв'язку з майбутніми позачерговими виборами. Про це повідомляється на сайті парламенту, передає УНН.
“Процедура голосування була призначена на 8 червня, відповідно, парламент повинен бути розпущений в 00:01 (за місцевим часом, — ред.) в середу, 3 травня”, — йдеться в повідомленні прес-служби.
Як повідомляв УНН раніше, 18 квітня 2017 року прем’єр-міністр Великої Британії Тереза Мей оголосила про проведення дострокових виборів.