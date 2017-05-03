У Великій Британії у зв'язку з достроковими виборами розпустили парламент

“Процедура голосування була призначена на 8 червня, відповідно, парламент повинен бути розпущений в 00:01 (за місцевим часом, — ред.) в середу, 3 травня”, — йдеться в повідомленні прес-служби.

Як повідомляв УНН раніше, 18 квітня 2017 року прем’єр-міністр Великої Британії Тереза Мей оголосила про проведення дострокових виборів.