В Великобритании на коронавирус заболело более 8 тыс. человек
Киев • УНН
КИЕВ. 24 марта. УНН. В Великобритании зафиксировано более 8 тыс. больных коронавирусом, 422 человека умерли. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Telegraph.
“В Великобритании зафиксировано наибольшее количество смертей от коронавируса за один день — умерло еще 87 человек, что привело к общему числу умерших — 422. По последним данным Министерства здравоохранения, на коронавирус были протестированы 90 466 человек, причем 8077 результатов были положительными”, — говорится в сообщении.
Напомним, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в обращении к нации объявил о введении в стране карантина как минимум на три недели из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
Напомним, по состоянию на вечер 24 марта в Украине зафиксировано 97 случаев заражения COVID-19.
Вспышка коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает заболевание COVID-19, была впервые замечена в китайской провинции Хубэй в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в более чем 130 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.