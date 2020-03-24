У Великій Британії на коронавірус захворіло понад 8 тис. людей
Київ • УНН
КИЇВ. 24 березня. УНН. У Великій Британії зафіксовано понад 8 тис. хворих на коронавірус, 422 людини померло. Про це повідомляє УНН з посиланням на The Telegraph.
“У Великій Британії зафіксовано найбільшу кількість смертей від коронавірусу за один день — померло ще 87 людей, що призвело до загальної кількості померлих — 422. За останніми даними Міністерства охорони здоров’я, на коронавірус були протестовані 90 466 людей, причому 8 077 результатів були позитивними”, — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон у зверненні до нації оголосив про введення в країні карантину як мінімум на три тижні через поширення коронавірусної інфекції COVID-19.
Нагадаємо, станом на вечір 24 березня в Україні зафіксовано 97 випадків зараження COVID-19.
Спалах коронавірусу SARS-CoV-2, який викликає захворювання COVID-19, був вперше помічений у китайській провінції Хубей наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у більш ніж 130 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.