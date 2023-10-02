В Великобритании младший врачебный персонал устраивает забастовку: сбой в работе клиник продлится трое суток

ukru
Эксклюзив
13 марта, 06:36 • 84561 просмотра

Лунное затмение 14 марта 2025 года: влияние на судьбу, эмоции и глобальные события

13 марта, 06:19 • 120097 просмотра

россия представила США список требований для соглашения о прекращении войны против Украины - Reuters

12 марта, 19:49 • 147968 просмотра

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 15:33 • 181724 просмотра

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Эксклюзив
12 марта, 14:19 • 135525 просмотра

Эксперт о переговорах Киева и США в Джидде: было важно показать, что Украина хочет завершения войны

12 марта, 12:58 • 126272 просмотра

Зеленский: украинские войска продолжают выполнять задачи на территории курской области

Эксклюзив
12 марта, 12:20 • 171695 просмотра

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

12 марта, 08:46 • 116771 просмотра

США подтвердили возобновление обмена разведданными с Украиной

Эксклюзив
12 марта, 06:47 • 123208 просмотра

Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

11 марта, 20:55 • 130736 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Войска рф захватили город Суджа в Курской области - ISW

Войска рф захватили город Суджа в Курской области - ISW

13 марта, 03:06 • 118699 просмотра
Риск шатдауна возрастает: демократы обещают блокировать законопроект для предотвращения приостановки работы правительства

Риск шатдауна возрастает: демократы обещают блокировать законопроект для предотвращения приостановки работы правительства

13 марта, 03:33 • 102299 просмотра
Атака дронов на Днепропетровщине: повреждена инфраструктура, есть пострадавшие

Атака дронов на Днепропетровщине: повреждена инфраструктура, есть пострадавшие

13 марта, 05:20 • 112370 просмотра
На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

07:35 • 102731 просмотра
Венгрия угрожает заблокировать санкции ЕС против россиян, если Фридмана не исключат из списка - FT

Венгрия угрожает заблокировать санкции ЕС против россиян, если Фридмана не исключат из списка - FT

11:00 • 50237 просмотра
публикации
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 147968 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 181724 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 128045 просмотра
Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

12 марта, 14:08 • 134937 просмотра
Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников
Эксклюзив

12 марта, 12:20 • 171695 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

07:35 • 102731 просмотра
Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

11 марта, 14:42 • 150106 просмотра
Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

10 марта, 15:34 • 157297 просмотра
Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

10 марта, 10:58 • 161449 просмотра
Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

10 марта, 10:01 • 159188 просмотра
Актуальное
В Великобритании младший врачебный персонал устраивает забастовку: сбой в работе клиник продлится трое суток

В Великобритании младший врачебный персонал устраивает забастовку: сбой в работе клиник продлится трое суток

Киев • УНН

 • 138996 просмотра

КИЕВ. 2 октября. УНН. Руководители Национальной службы здравоохранения’предупреждают пациентов о серьезных сбоях в работе больниц, ведь младшие врачи и консультанты устраивают трехдневную забастовку в Великобритании. Об этом пишет CNN, передает УНН.

Детали 

Забастовка начнется в 07:00 и Национальная служба здравоохранения’Англии заявляет, что это приведет к значительному сбою в работе ненадзвичайної допомоги.

Британская медицинская ассоциация (BMA) обещает страхование «на Рождество», имея в виду, что служба неотложной помощи будет укомплектована, а минимальное количество персонала будет иметь другие отделения. Однако младший медицинский персонал и консультанты представляют примерно четыре пятых врачей, работающих в больнице. Но треть из них не являются членами BMA, поэтому считают, что вряд ли будут привлечены.

Чуть менее двух недель назад обе группы впервые объявили совместную забастовку, но этот совместный выход длился всего 24 часа. До этого бастовали в разные дни.

О любых переносах сроков неотложной помощи пациентам следует сообщать заранее.

Во время предыдущих протестов некоторые больницы сообщили о том, что им пришлось отменить половину запланированных приёмов и лечения.

На данный момент более одного миллиона бронирований пришлось перенести с начала забастовки NHS в декабре.

Больше всего нарушений было замечено во время выхода врачей: медсестры, физиотерапевты, работники скорой помощи и рентгенографы также начали забастовку, но большинство из них уже вернулись к работе.

В больницах сообщают, что некоторым пациентам лечение и приемы отменяются второй или третий раз.

Акции протеста привели к рекордным 7,7 миллионов человек, которые сейчас ждут лечения в больницах.

Дополнение

Людям, нуждающимся в неотложной помощи, рекомендуется использовать отделения неотложной помощи как обычно или звонить по номеру 999.

Для других проблем со здоровьем’ям следует использовать услуги 111 или врача общей практики, хотя это может быть прервано, поскольку некоторые младшие врачи работают стажером врачей общей практики.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Варшаве накануне выборов сотни тысяч людей вышли на митинг

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Новости Мира

Обратиться по вопросам размещения рекламы