В Великобритании младший врачебный персонал устраивает забастовку: сбой в работе клиник продлится трое суток

Детали

Забастовка начнется в 07:00 и Национальная служба здравоохранения’Англии заявляет, что это приведет к значительному сбою в работе ненадзвичайної допомоги.

Британская медицинская ассоциация (BMA) обещает страхование «на Рождество», имея в виду, что служба неотложной помощи будет укомплектована, а минимальное количество персонала будет иметь другие отделения. Однако младший медицинский персонал и консультанты представляют примерно четыре пятых врачей, работающих в больнице. Но треть из них не являются членами BMA, поэтому считают, что вряд ли будут привлечены.

Чуть менее двух недель назад обе группы впервые объявили совместную забастовку, но этот совместный выход длился всего 24 часа. До этого бастовали в разные дни.

О любых переносах сроков неотложной помощи пациентам следует сообщать заранее.

Во время предыдущих протестов некоторые больницы сообщили о том, что им пришлось отменить половину запланированных приёмов и лечения.

На данный момент более одного миллиона бронирований пришлось перенести с начала забастовки NHS в декабре.

Больше всего нарушений было замечено во время выхода врачей: медсестры, физиотерапевты, работники скорой помощи и рентгенографы также начали забастовку, но большинство из них уже вернулись к работе.

В больницах сообщают, что некоторым пациентам лечение и приемы отменяются второй или третий раз.

Акции протеста привели к рекордным 7,7 миллионов человек, которые сейчас ждут лечения в больницах.

Дополнение

Людям, нуждающимся в неотложной помощи, рекомендуется использовать отделения неотложной помощи как обычно или звонить по номеру 999.

Для других проблем со здоровьем’ям следует использовать услуги 111 или врача общей практики, хотя это может быть прервано, поскольку некоторые младшие врачи работают стажером врачей общей практики.

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