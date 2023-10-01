У Варшаві напередодні виборів сотні тисяч людей вийшли на мітинг
Київ • УНН
КИЇВ. 2 жовтня. УНН. Сотні тисяч людей вийшли на опозиційний мітинг у Варшаві, Польща, в неділю, за два тижні до виборів, які можуть вирішити майбутнє Польщі в Європейському Союзі та її демократичний статус. Про це пише Reuters, передає УНН.
Деталі
Міська влада Варшави заявила, що на найбільший мітинг у столиці за всю історію відвідали близько мільйона людей. Громадський мовник TVP цитував поліцію та зазначав, що до акції приєдналося близько 100 000 людей.
Інтернет-канал новин onet.pl повідомив, що за його підрахунками на мітингу були присутні близько 600-800 тисяч людей.
Деякі тримали транспаранти з написами «PiSexit» або «Кіт може залишитися», посилаючись на домашню тварину лідера PiS Ярослава Качинського.
Опозиція сподівається, що марш спонукає виборців брати участь у виборах, даючи їй шанс вийти вперед.
Доповнення
Націоналістичний уряд «Право і справедливість» (PiS), який перебуває при владі з 2015 року, проводив кампанію на основі обіцянки не допускати мігрантів до Польщі, заявляючи, що це є ключовим моментом для національної безпеки, і продовжувати спрямовувати гроші сім’ям і літнім людям.
Опитування громадської думки показують, що націоналістичний уряд PiS може виграти вибори, але йому буде важко здобути більшість через невдоволення щодо зростання вартості життя та занепокоєння щодо демократичних стримувань і противаг.
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Нагадаємо
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг у п'ятницю заявив, що він упевнений, що і Польща, і Словаччина продовжать підтримувати Україну в її війні з росією після виборів.