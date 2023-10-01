В Варшаве накануне выборов сотни тысяч людей вышли на митинг накануне выборов

КИЕВ. 2 октября. УНН. Сотни тысяч людей вышли на оппозиционный митинг в Варшаве, Польша, в воскресенье, за две недели до выборов, которые могут решить будущее Польши в Европейском Союзе и ее демократический статус. Об этом пишет Reuters, передает УНН.