В Варшаве накануне выборов сотни тысяч людей вышли на митинг накануне выборов
Киев • УНН
КИЕВ. 2 октября. УНН. Сотни тысяч людей вышли на оппозиционный митинг в Варшаве, Польша, в воскресенье, за две недели до выборов, которые могут решить будущее Польши в Европейском Союзе и ее демократический статус. Об этом пишет Reuters, передает УНН.
Детали
Городские власти Варшавы заявили, что на крупнейший митинг в столице за всю историю посетили около миллиона человек. Общественный вещатель TVP цитировал полицию и отмечал, что к акции присоединилось около 100 000 человек.
Интернет-канал новостей onet.pl сообщил, что по его подсчетам на митинге присутствовали около 600-800 тысяч человек.
Некоторые держали транспаранты с надписями «PiSexit» или «Кот может остаться», ссылаясь на домашнее животное лидера PiS Ярослава Качиньского.
Оппозиция надеется, что марш побудит избирателей участвовать в выборах, давая ей шанс выйти вперед.
Дополнение
Националистическое правительство «Право и справедливость» (PiS), находящееся у власти с 2015 года, проводило кампанию на основе обещания не допускать мигрантов в Польшу, заявляя, что это является ключевым моментом для национальной безопасности, и продолжать направлять деньги семьям и пожилым людям.
Опросы общественного мнения показывают, что националистическое правительство PiS может выиграть выборы, но ему будет трудно получить большинство из-за недовольства по поводу роста стоимости жизни и обеспокоенности по поводу демократических сдержек и противовесов.
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Напомним
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в пятницу заявил, что он уверен, что и Польша, и Словакия продолжат поддерживать Украину в ее войне с россией после выборов.