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У Великій Британії молодший лікарський персонал влаштовує страйк: збій в роботі клінік триватиме три доби

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 жовтня. УНН. Керівники Національної служби охорони здоров’я попереджають пацієнтів про серйозні збої в роботі лікарень, адже молодші лікарі та консультанти влаштовують триденний страйк у Великій Британії. Про це пише CNN, передає УНН.

Деталі 

Страйк почнеться о 07:00 і Національна служба охорони здоров’я Англії заявляє, що це призведе до значного збою у роботі ненадзвичайної допомоги.

Британська медична асоціація (BMA) обіцяє страхування «на Різдво», маючи на увазі, що служба невідкладної допомоги буде укомплектована, а мінімальну кількість персоналу матимуть інші відділення. Проте молодший медичний персонал та консультанти представляють приблизно чотири п'ятих лікарів, які працюють у лікарні. Але третина з них не є членами BMA, тому вважають, що навряд чи будуть залучені.

Трохи менше двох тижнів тому обидві групи вперше оголосили спільний страйк, але цей спільний вихід тривав лише 24 години. До цього страйкували в різні дні.

Про будь-які перенесення термінів невідкладної допомоги пацієнтам слід повідомляти заздалегідь.

Під час попередніх протестів деякі лікарні повідомили про те, що їм довелося скасувати половину запланованих прийомів і лікування.

Наразі більше одного мільйона бронювань довелося перенести з початку страйку NHS у грудні.

Найбільше порушень було помічено під час виходу лікарів: медсестри, фізіотерапевти, працівники швидкої допомоги та рентгенографи також почали страйк, але більшість із них уже повернулись до роботи.

У лікарнях повідомляють, що деяким пацієнтам лікування та прийоми скасовуються вдруге чи втретє.

Акції протесту призвели до рекордних 7,7 мільйонів людей, які зараз чекають на лікування в лікарнях.

Доповнення

Людям, які потребують невідкладної допомоги, рекомендують використовувати відділення невідкладної допомоги як зазвичай або телефонувати за номером 999.

Для інших проблем зі здоров’ям слід користуватися послугами 111 або лікаря загальної практики, хоча це може бути перервано, оскільки деякі молодші лікарі працюють стажером лікарів загальної практики.

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