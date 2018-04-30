В Великобритании письмо Джека Потрошителя ушло с молотка за 41 тысячу долларов

По его информации, небольшую почтовую карточку размером 7 на 12 см выставил на торги аукционный дом Grand Auctions из графства Кент. Письмо было доставлено в полицейский участок лондонского района Илинг 29 октября 1888, за 11 дней до того, как была зарезана последняя жертва Джека Потрошителя, 25-летняя ирландка Джейн Келли. В написанном черными чернилами послании убийца предупреждает, что “его чем все еще находится в хорошем состоянии”.

Карточка принадлежала полицейскому со Скотленд-Ярда, которому ее подарили на память при выходе на пенсию в 1966 году. С тех пор она десятки лет хранилась у него дома, а выставить письмо на продажу, уже после смерти стража закона, решила его вдова.

Как сообщал УНН, в США объявили о задержании серийного убийцы и насильника, которого искали с 1970-х.