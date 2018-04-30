У Великій Британії лист Джека Різника пішов з молотка за 41 тисячу доларів
Київ • УНН
КИЇВ. 30 квітня. УНН. Лист в поліцію, автором якого міг бути відомий у всьому світі серійний вбивця Джек Різник, пішло в Великій Британії з молотка майже за 30 тис. фунтів (41 тис. доларів). Про це повідомило в понеділок агентство Press Association, інформує УНН.
За його інформацією, невелику поштову картку розміром 7 на 12 см виставив на торги аукціонний дім Grand Auctions з графства Кент. Лист було доставлено до поліцейського відділку лондонського району Ілінг 29 жовтня 1888 року, за 11 днів до того, як була зарізана остання жертва Джека Різника, 25-річна ірландка Джейн Келлі. У написаному чорним чорнилом посланні вбивця попереджає, що “його ніж все ще знаходиться в хорошому стані”.
Картка належала поліцейському з Скотленд-Ярду, якому її подарували на пам’ять при виході на пенсію в 1966 році. З тих пір вона десятки років зберігалася у нього вдома, а виставити лист на продаж, вже після смерті стража закону, вирішила його вдова.
Як повідомляв УНН, у США оголосили про затримання серійного вбивці і ґвалтівника, якого шукали з 1970-х.