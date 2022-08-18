В Великобритании из-за сильного наводнения объявлено предупреждение об опасности для жизни

Детали

В некоторых частях Великобритании сильное наводнение оставило дома и предприятия поврежденными, улицы оказались под водой. Лондонский железнодорожный вокзал, главный транспортный узел столицы, был разрушен из-за наводнения.

Метеобюро выпустило "желтое" предупреждение, которое будет действовать в течение дня.

Юго-запад Англии на этой неделе почувствовал всплеск гроз и наводнений после нескольких недель жаркой погоды, вызванной двумя последовательными периодами сильной жары.

Последующая засуха, последовавшая за аномальной жарой, сделала почву сухой и засушливой, что повысило риск наводнений.

Добавим

Thames Water, крупный поставщик воды в Великобритании, объявила о планах ввести запрет использования шлангов на большей части юга.

В соответствии с таким запретом людям запрещается использовать шланг для таких вещей, как полив сада, наполнение бассейна или мойка машины.

В июле и августе лето было самым жарким после рекордной температуры 40°C. Во всех регионах юго-востока Англии было зарегистрировано менее 10% осадков, что сделало этот год самым засушливым с 1836 года.