В Великобритании из-за сильного наводнения объявлено предупреждение об опасности для жизни
Киев • УНН
КИЕВ. 18 августа. УНН. Южная Англия подверглась проливным дождям и сильному наводнению после нескольких недель засушливой погоды. В ответ на экстремальные погодные условия Метеорологическое управление выпустило предупреждение о наводнении «опасном для жизни», охватившим большую часть юго-востока и столицу Лондон. Об этом УНН пишет со ссылкой на Reuters.
Детали
В некоторых частях Великобритании сильное наводнение оставило дома и предприятия поврежденными, улицы оказались под водой. Лондонский железнодорожный вокзал, главный транспортный узел столицы, был разрушен из-за наводнения.
Метеобюро выпустило "желтое" предупреждение, которое будет действовать в течение дня.
Юго-запад Англии на этой неделе почувствовал всплеск гроз и наводнений после нескольких недель жаркой погоды, вызванной двумя последовательными периодами сильной жары.
Последующая засуха, последовавшая за аномальной жарой, сделала почву сухой и засушливой, что повысило риск наводнений.
Добавим
Thames Water, крупный поставщик воды в Великобритании, объявила о планах ввести запрет использования шлангов на большей части юга.
В соответствии с таким запретом людям запрещается использовать шланг для таких вещей, как полив сада, наполнение бассейна или мойка машины.
В июле и августе лето было самым жарким после рекордной температуры 40°C. Во всех регионах юго-востока Англии было зарегистрировано менее 10% осадков, что сделало этот год самым засушливым с 1836 года.