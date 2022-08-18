У Великій Британії через сильну повінь оголошено попередження про небезпеку для життя
Київ • УНН
КИЇВ. 18 серпня. УНН. Південна Англія зазнала проливних дощів і сильної повені після кількох тижнів посушливої погоди. У відповідь на екстремальні погодні умови Метеорологічне управління випустило попередження про повінь «небезпечну для життя», яка охопила більшу частину південного сходу та столицю Лондон. Про це УНН пише з посиланням на Reuters.
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У деяких частинах Великої Британії сильна повінь залишила будинки та підприємства пошкодженими, вулиці опинилися під водою. Лондонський залізничний вокзал, головний транспортний вузол столиці, був зруйнований через повінь.
Метеобюро випустило "жовте" попередження, яке діятиме протягом дня.
Південний захід Англії цього тижня відчув сплеск гроз і повеней після декількох тижнів спекотної погоди, викликаної двома послідовними періодами сильної спеки.
Наступна посуха, що послідувала за аномальною спекою, зробила ґрунт сухим і посушливим, що підвищило ризик повеней.
Додамо
Thames Water, великий постачальник води у Великій Британії, оголосила про плани ввести заборону використання шлангів на більшій частині півдня.
Відповідно до такої заборони людям забороняється використовувати шланг для таких речей, як полив саду, наповнення басейну чи миття машини.
У липні та серпні літо було найспекотнішим після рекордної температури 40°C. У всіх регіонах південного сходу Англії було зареєстровано менше 10% опадів, що зробило цей рік найпосушливішим з 1836 року.