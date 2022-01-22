В Великобритании беспилотник с сосиской спас собаку из болота
Киев • УНН
КИЕВ. 22 января. УНН. Британская организация Denmead Drone Search & Rescue, которая помогает в поиске пропавших домашних животных, с помощью дрона спасла собаку Милли, которая увязла в болоте. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Guardian.
Детали
Собаку Милли, которая сбежала из дома, нашли на заиленном участке вблизи морского побережья в графстве Гэмпшир на юге Англии. Вскоре должен был начаться прилив, но Милли отказывалась приближаться к спасателям, которые пытались вывезти ее на лодке.
Поэтому спасатели команды Denmead Drone Search & Rescue, которые разыскивают домашних животных с помощью беспилотников, решили выманить животное сосиской. Приманку они прикрепили к дрону. Милли погналась за сосиской и оказалась вне опасного притока. Впрочем, в руки спасателям она не далась, но уже вскоре собаку нашла хозяйка.
Напомним
В Китае женщина арендовала дроны, чтобы поздравить собаку с днем рождения.