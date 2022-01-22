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У Великій Британії безпілотник із сосискою врятував собаку з болота

У Великій Британії безпілотник із сосискою врятував собаку з болота

Київ • УНН

 • 30333 перегляди

КИЇВ. 22 січня. УНН. Британська організація Denmead Drone Search & Rescue, яка допомагає у пошуку зниклих домашніх тварин, за допомогою дрона врятувала собаку Міллі, який зав'яз у болоті. Про це повідомляє УНН з посиланням на The Guardian.

Деталі 

Собаку Міллі, який втік з дому, знайшли на замуленій ділянці поблизу морського узбережжя у графстві Гемпшир на півдні Англії. Невдовзі мав початися приплив, але Міллі відмовлялася наближатися до рятувальників, які намагалися вивезти її на човні.

Тому рятувальники команди Denmead Drone Search & Rescue, які розшукують домашніх тварин з допомогою безпілотників, вирішили виманити тварину сосискою. Приманку вони прикріпили до дрона. Міллі погналася за сосискою та опинилася поза небезпечною ділянкою припливу. Утім, у руки рятувальникам вона не далася, але вже невдовзі собаку знайшла господарка.

Нагадаємо 

У Китаї жінка орендувала дрони, щоб привітати собаку з днем народження.

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