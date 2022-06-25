В Варшаве начался KyivPride: на марш за мир и свободу вышли сотни украинцев
Киев • УНН
КИЕВ. 25 июня. УНН. ЛГБТ–сообщество KyivPride проводит в Варшаве «Марш за мир и свободу против российской агрессии». Десятый юбилейный Марш Равенства в Киеве не могут провести в Украине из-за войны. Об этом информирует пресс-служба организации, передает УНН.
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"Сейчас в прайде в Варшаве принимают участие 300 украинцев. Мы приехали напомнить миру об ужасах войны в Украине, призвать мир нам помочь и не забывать о геноциде нашего украинского народа, который продолжается в Украине", – заявил директор KyivPride Ленни Эмсон.
Напомним
Последний Марш Равенства в Киеве прошел 19 сентября прошлого года. По информации организаторов, тогда участие приняли 7 тысяч человек.