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13:44 • 31632 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

13:22 • 51966 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

13:08 • 50456 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

12:52 • 28601 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

11:23 • 59138 просмотра

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Варшаве начался KyivPride: на марш за мир и свободу вышли сотни украинцев

В Варшаве начался KyivPride: на марш за мир и свободу вышли сотни украинцев

Киев • УНН

 • 216600 просмотра

КИЕВ. 25 июня. УНН. ЛГБТ–сообщество KyivPride проводит в Варшаве «Марш за мир и свободу против российской агрессии». Десятый юбилейный Марш Равенства в Киеве не могут провести в Украине из-за войны. Об этом информирует пресс-служба организации, передает УНН.

Цитата

"Сейчас в прайде в Варшаве принимают участие 300 украинцев. Мы приехали напомнить миру об ужасах войны в Украине, призвать мир нам помочь и не забывать о геноциде нашего украинского народа, который продолжается в Украине", – заявил директор KyivPride Ленни Эмсон.

Напомним

Последний Марш Равенства в Киеве прошел 19 сентября прошлого года. По информации организаторов, тогда участие приняли 7 тысяч человек.

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