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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

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У Варшаві розпочався KyivPride: на марш за мир і свободу вийшли сотні українців

У Варшаві розпочався KyivPride: на марш за мир і свободу вийшли сотні українців

Київ • УНН

 • 216603 перегляди

КИЇВ. 25 червня. УНН. ЛГБТ–спільнота KyivPride проводить у Варшаві «Марш за мир і свободу проти російської агресії». Десятий ювілейний Марш Рівності у Києві не можуть провести в Україні через війну. Про це інформує прес-служба організації, передає УНН.

Цитата

"Нині у прайді у Варшаві беруть участь 300 українців. Ми приїхали нагадати світу про жахи війни в України, закликати світ нам допомогти та не забувати про геноцид нашого українського народу, який досі триває в Україні", – заявив директор KyivPride Ленні Емсон.

Нагадаємо

Останній Марш Рівності у Києві відбувся 19 вересня минулого року. За інформацією організаторів, тоді участь прийняли 7 тисяч людей.

Українські Національні Новини

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