У Варшаві розпочався KyivPride: на марш за мир і свободу вийшли сотні українців

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"Нині у прайді у Варшаві беруть участь 300 українців. Ми приїхали нагадати світу про жахи війни в України, закликати світ нам допомогти та не забувати про геноцид нашого українського народу, який досі триває в Україні", – заявив директор KyivPride Ленні Емсон.

Нагадаємо

Останній Марш Рівності у Києві відбувся 19 вересня минулого року. За інформацією організаторів, тоді участь прийняли 7 тисяч людей.