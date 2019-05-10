В Варшаве во время ссоры в школе один ученик зарезал другого
Киев • УНН
КИЕВ. 10 мая. УНН. В Варшаве во время ссоры в начальной школе один ученик зарезал другого. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Associated Press.
Представитель полиции Варшавы Томаш Олещук рассказал, что медики не смогли спасти несовершеннолетнего мальчика, который умер после того, как другой ученик ударил его острым предметом во время ссоры.
Полиция не разглашает имя и возраст убитого несовершеннолетнего.
Отметим, что в Польше ученики начальной школы могут быть в возрасте от шести до 14 лет.
Напомним, в Одессе мужчину зарезала пьяная жена.