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У Варшаві під час сварки у школі один учень зарізав іншого

У Варшаві під час сварки у школі один учень зарізав іншого

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 травня. УНН. У Варшаві під час сварки в початковій школі один учень зарізав іншого. Про це повідомляє УНН з посиланням на Associated Press.

Представник поліції Варшави Томаш Олещук розповів, що медики не змогли врятувати неповнолітнього хлопчика, який помер після того, як інший учень штрикнув його гострим предметом під час сварки.

Поліція не розголошує ім'я та вік вбитого неповнолітнього.

Зазначимо, що у Польщі учні початкової школи можуть бути віком від шести до 14 років.

Нагадаємо, в Одесі чоловіка зарізала п’яна дружина

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