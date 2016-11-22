У В.Медведчука прокомментировали нападение на офис в Киеве

"Нападение вооруженных радикалов на офис Движения "Украинский выбор ― Право народа" в годовщину Евромайдана продемонстрировало всему миру истинное лицо "демократической", "правовой" Украины", - заявили у В.Медведчука.

В общественном движении сообщили, что вчера, 22 ноября, "так называемые патриоты под флагами ОУН-УПА, "Правого сектора", "Азова" и других формирований совершили нападение на офис Общественного движения".

"Их не останавливал ни тот факт, что лидер Движения Виктор Медведчук ― как спецпредставитель по вопросам гуманитарного характера в рамках Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях — занимается освобождением пленных и уже организовал освобождение 404 украинцев, ни тот факт, что его роль в миротворческом процессе сегодня признают во всем мире", - отметили в исполкоме.

Также в движении отметили, что только за последние недели В.Медведчук провел ряд встреч с послами европейских государств: Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Венгрия в Украине Эрно Кешкенем, Чрезвычайным и Полномочным Послом Словацкой Республики в Украине Юраем Сивачеком.

"Сегодня руководители дипведомств могут воочию оценить радикальное "торжество демократии и европейских ценностей" по-украински. Фашиствующие молодчики, стараясь поджечь офис Движения, угрожая расправой его лидеру, устраивая побоище в центре Киева, несут угрозу не только общественному порядку, но и национальной безопасности. Однако правоохранители, на протяжении последних лет потакающие ультранационалистам, ведут себя по отношению к радикалам крайне "корректно", не мешая им громить помещения, устраивать поджоги в зданиях, где находятся люди", - заявили в "Украинском выборе".

У В.Медведчука отметили, что "таким образом "партия войны" от угроз перешла к действиям - физической расправе над теми, кто пытается мирным путем урегулировать конфликт на Донбассе".

"Мир в Украине и сохранение ее территориальной целостности ― это ключевые принципы Движения "Украинский выбор ― Право народа", и никакие угрозы и нападения не заставят нас свернуть с избранного пути. Мы обращаемся к мировому сообществу, чтобы оно дало надлежащую оценку нападению радикалов на офис Движения "Украинский выбор ― Право народа", - говорится в заявлении исполкома.