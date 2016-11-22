У В.Медведчука прокоментували напад на офіс в Києві

“Напад збройних радикалів на офіс руху “Український вибір — Право народу” в річницю Євромайдану продемонстрував усьому світові справжнє обличчя “демократичної”, "правової"України“, — заявили у В.Медведчука.

У громадському русі повідомили, що вчора, 22 листопада, “так звані патріоти під прапорами ОУН-УПА, „Правого сектора“, „Азова“ та інших формувань вчинили напад на офіс Громадського руху”.

“Їх не зупиняв ні той факт, що лідер Руху Віктор Медведчук — як спецпредставник з питань гуманітарного характеру в рамках Тристоронньої контактної групи із мирного врегулювання ситуації в Донецькій і Луганській областях — займається звільненням полонених і вже організував звільнення 404 українців, ні той факт, що його роль в миротворчому процесі сьогодні визнають у всьому світі”, — відзначили у виконкомі.

Також у русі зазначили, що лише за останні тижні В.Медведчук провів низку зустрічей із послами європейських держав:

Надзвичайним і Повноважним Послом Республіки Угорщина в Україні Ерно Кешкенем, Надзвичайним і Повноважним Послом Словацької Республіки в Україні Юраєм Сівачеком.

“Сьогодні керівники дипвідомств можуть на власні очі оцінити радикальне „торжество демократії і європейських цінностей“ по-українськи. Молодики, намагаючись підпалити офіс руху, погрожуючи розправою його лідеру, влаштовуючи побоїще в центрі Києва, несуть загрозу не тільки громадському порядку, а й національній безпеці. Однак правоохоронці, протягом останніх років потураючи ультранаціоналістам, поводяться стосовно радикалів украй „коректно“, не заважаючи їм громити приміщення, влаштовувати підпали в будівлях, де знаходяться люди”, — заявили в “Українському виборі”.

У В.Медведчука наголосили, що “у такий спосіб „партія війни“ від загроз перейшла до дій — фізичної розправи над тими, хто намагається мирними шляхом врегулювати конфлікт на Донбасі”.

“Світ в Україні та збереження її територіальної цілісності — це ключові принципи Руху “Український вибір — Право народу”, і ніякі погрози і напади не змусять нас звернути з обраного шляху. Ми звертаємося до світової спільноти, щоб воно дало належну оцінку нападу радикалів на офіс Руху “Український вибір — Право народу”, — йдеться в заяві виконкому.