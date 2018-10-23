В Twitter удалили ещё 18 аккаунтов шоумена и конспиролога Алекса Джонса

Как пояснила пресс-служба Twitter, данное решение было принято после “многочисленных нарушений и предупреждений” в адрес владельцев упомянутых выше учетных записей. В социальной сети считают, что они помогали InfoWars и Джонсу выйти из-под действия запрета на распространение его идей на платформе Twitter.

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В сентябре администрация Twitter аргументировала блокировки пяти учетных записей тем, что Джонс, опубликовав ряд сообщений и видеозаписей, нарушил запрет на размещение оскорбительных материалов. Заблокирован был также его аккаунт в приложении Periscope, принадлежащий компании Twitter Inc. Представители соцсети констатировали, что, как правило, не комментируют блокировки учетных записей, но в данном случае объявили об этом публично через “большой интерес к делу”.

По оценкам газеты USA Today, в личной Twitter Джонса было почти 900 тыс. подписчиков, в Twitter InfoWars — около 430 тысяч. Сам журналист пока никак не прокомментировал произошедшее.

Как ранее информировал УНН, Алекс Джонс ранее не раз обвиняли в распространении конспирологических теорий. Журналист, в частности, выступал с утверждениями о том, что американские власти организовали теракты 11 сентября 2001 года и планировали другие атаки не своей территории. Он также выступал в поддержку версий о том, что массовый расстрел учеников в американской школе “Сэнди Хук” в 2012 году был сфабрикован, как и высадка американцев на Луну. Журналиста также обвиняли в разжигании ненависти по отношению к мигрантам.