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В Twitter удалили ещё 18 аккаунтов шоумена и конспиролога Алекса Джонса

В Twitter удалили ещё 18 аккаунтов шоумена и конспиролога Алекса Джонса

Киев  •  УНН

 • 8986 просмотра

КИЕВ. 23 октября. УНН. Администрация Twitter заблокировала дополнительно 18 учетных записей американского журналиста, шоумена и конспиролога Алекса Джонса, а также его сайта InfoWars за нарушение правил. Об этом сообщила в понедельник телекомпания CNN со ссылкой на пресс-службу соцсети, передает УНН.

Как пояснила пресс-служба Twitter, данное решение было принято после “многочисленных нарушений и предупреждений” в адрес владельцев упомянутых выше учетных записей. В социальной сети считают, что они помогали InfoWars и Джонсу выйти из-под действия запрета на распространение его идей на платформе Twitter.

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В сентябре администрация Twitter аргументировала блокировки пяти учетных записей тем, что Джонс, опубликовав ряд сообщений и видеозаписей, нарушил запрет на размещение оскорбительных материалов. Заблокирован был также его аккаунт в приложении Periscope, принадлежащий компании Twitter Inc. Представители соцсети констатировали, что, как правило, не комментируют блокировки учетных записей, но в данном случае объявили об этом публично через “большой интерес к делу”.

По оценкам газеты USA Today, в личной Twitter Джонса было почти 900 тыс. подписчиков, в Twitter InfoWars — около 430 тысяч. Сам журналист пока никак не прокомментировал произошедшее.

Как ранее информировал УНН, Алекс Джонс ранее не раз обвиняли в распространении конспирологических теорий. Журналист, в частности, выступал с утверждениями о том, что американские власти организовали теракты 11 сентября 2001 года и планировали другие атаки не своей территории. Он также выступал в поддержку версий о том, что массовый расстрел учеников в американской школе “Сэнди Хук” в 2012 году был сфабрикован, как и высадка американцев на Луну. Журналиста также обвиняли в разжигании ненависти по отношению к мигрантам.

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