У Twitter видалили ще 18 акаунтів шоу-мена і конспіролога Алекса Джонса

Як пояснила прес-служба Twitter, дане рішення було прийнято після “численних порушень і попереджень” на адресу власників згаданих вище облікових записів. У соціальній мережі вважають, що вони допомагали InfoWars і Джонсу вийти з-під дії заборони на поширення його ідей на платформі Twitter.

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У вересні адміністрація Twitter аргументувала блокування п’яти облікових записів тим, що Джонс, опублікувавши ряд повідомлень і відеозаписів, порушив заборону на розміщення образливих матеріалів. Заблокований був також його аккаунт у додатку Periscope, що належить компанії Twitter Inc. Представники соцмережі констатували, що, як правило, не коментують блокування облікових записів, але в даному випадку оголосили про це публічно через “великий інтерес до справи”.

За оцінками газети USA Today, у особистого Twitter Джонса було майже 900 тис. передплатників, у Twitter InfoWars — близько 430 тисяч. Сам журналіст поки ніяк не прокоментував подію.

Як раніше інформував УНН, Алекс Джонса раніше не раз звинувачували у поширенні конспірологічних теорій. Журналіст, зокрема, виступав з твердженнями про те, що американська влада організували теракти 11 вересня 2001 року і планували інші атаки не своїй території. Він також виступав на підтримку версій про те, що масовий розстріл учнів в американській школі “Сенді Хук” в 2012 році був сфабрикований, як і висадка американців на Місяць. Журналіста також звинувачували в розпалюванні ненависті по відношенню до мігрантів.