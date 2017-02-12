В Туркмении начались президентские выборы
Киев • УНН
КИЕВ. 12 февраля. УНН. В Туркмении в воскресенье, 12 февраля, проходят очередные президентские выборы. На высший пост в стране претендуют девять кандидатов, включая действующего президента - 59-летнего Гурбангулы Бердымухамедова. Его выдвинула Демократическая партия Туркменистана. Своих кандидатов также выдвинули две другие партии, существующие в стране, а также инициативные группы жителей, передает УНН со ссылкой на Deutsche Welle.
Минимальный порог явки на президентских выборах в Туркмении отсутствует. Победителем будет объявлен тот кандидат, который наберет большинство голосов. Эксперты сходятся на том, что за Бердымухамедова проголосует подавляющее большинство жителей, а другие кандидаты выступают только как статисты.
В стране открыты более 2500 избирательных участков, еще 39 будут работать за пределами Туркмении. В голосовании могут принять участие более трех миллионов человек. Сообщается, что на выборах будут присутствовать 151 международных наблюдателей, среди которых 73 будут направлены странами СНГ. Также на выборах ожидают представителей ООН и ОБСЕ.