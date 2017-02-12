У Туркменії розпочалися президентські вибори

Мінімальний поріг явки на президентських виборах в Туркменії відсутній. Переможцем буде оголошено той кандидат, який набере більшість голосів. Експерти сходяться на тому, що за Г.Бердимухамедова проголосує переважна більшість жителів, а інші кандидати виступають лише як статисти.

У країні відкриті понад 2500 виборчих дільниць, ще 39 будуть працювати за межами Туркменії. У голосуванні можуть взяти участь більше трьох мільйонів людей. Повідомляється, що на виборах будуть присутні 151 міжнародний спостерігачів, серед яких 73 будуть спрямовані країнами СНД. Твкож на виборах очікують представників ООН і ОБСЄ.