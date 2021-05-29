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В Туркменистане чиновников обязали побрить головы в память о смерти отца президента

Киев • УНН

 • 20108 просмотра

КИЕВ. 30 мая. УНН. Чиновников в Туркменистане обязали побрить головы и носить тахья (национальную туркменскую тюбетейку) пока не пройдет 40 дней со дня смерти отца президента Гурбангулы Бердымухамедова - Мяликгули Бердымухамедова. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Радио Азатлык.

В Туркменистане чиновников обязали побрить головы в память о смерти отца президента

Детали

Это требование было введено после того, как президент появился на публике в тахья в знак траура по усопшему отцом. Сообщают, что в Лебап требование носить траурные атрибуты одежды коснулось как чиновников, так и руководителей частных фирм.

Отец президента Мяликгули Бердымухамедов умер 18 мая в возрасте 88 лет. Его сорок будут отмечаться 28 мая.

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