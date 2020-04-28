У Туркменистані чиновницям заборонили фарбувати волосся, нарощувати вії і робити манікюр
Київ • УНН
КИЇВ. 28 квітня. УНН. Для чиновниць і співробітниць бюджетних установ Ашгабату запровадили обмеження на зовнішній вигляд. Про це повідомляє УНН з посиланням на Радіо Свобода.
Співробітницям бюджетної сфери, в тому числі викладачкам шкіл і вишів, заборонили знебарвлювати волосся, носити накладні вії, робити татуаж брів, манікюр і педикюр.
Також жінкам заборонили носити на роботу "широкі коміри, пишні національні візерунки". На думку влади, їм краще носити "вузькі, прості і скромні" коміри.
Як повідомили ЗМІ, спочатку заборона торкнулася лише держустанов Геоктепинського етрапу (району), але незабаром такі вимоги почали висувати і в інших регіонах країни, в тому числі в школах Ашгабату.
"На зборах (у школах) не дають виразних пояснень причин нових заборон. Але громадяни, обговорюючи це між собою, говорять про чергову спробу влади одягнути жінок однаково, пояснюючи це національними традиціями. З іншого боку, на думку жінок, влада таким чином хоче чинити тиск на сферу косметичних послуг, ціни на які останнім часом дуже зросли", – розповіло джерело Радіо Свобода.
Влада Туркменистану не вперше намагається вплинути на зовнішній вигляд жінок країни. У 2018 року журналісти повідомляли про штрафи через порушення заборони на фарбоване волосся, яскравий макіяж і манікюр. Тоді ж жінок зобов'язали носити довгі, до підлоги, сукні, що не облягають тіло.
Влітку 2019 року стало відомо про обмеження роботи салонів краси, перукарень і масажних салонів в Ашгабаті. Багато закладів закрилися, а майстри перейшли на "домашній" режим роботи.
Чоловіків також торкнулися вимоги влади до зовнішнього вигляду. У лютому 2020 року в Лебапському регіоні Туркменистану всім бюджетникам заборонили фарбувати сиве волосся. Це пояснювалося тим, що президент країни Гурбангули Бердимухамедов теж перестав це робити і вже два роки з'являється на публіці з природною, незафарбованою сивиною.
Нагадаємо, президент Туркменистану призначив свого сина міністром.