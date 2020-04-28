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В Туркменистане чиновницам запретили красить волосы, наращивать ресницы и делать маникюр

В Туркменистане чиновницам запретили красить волосы, наращивать ресницы и делать маникюр

Киев  •  УНН

 • 14509 просмотра

КИЕВ. 28 апреля. УНН. Для чиновниц и сотрудниц бюджетных учреждений Ашхабада ввели ограничения на внешний вид. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Радио Свобода.

Сотрудницам бюджетной сферы, в том числе преподавательницам школ и вузов, запретили обесцвечивать волосы, носить накладные ресницы, делать татуаж бровей, маникюр и педикюр.

Также женщинам запретили носить на работу "широкие воротники, пышные национальные узоры". По мнению властей, им лучше носить "узкие, простые и скромные" воротники.

Как сообщили СМИ, сначала запрет коснулся только госучреждений Геоктепинская этрапа (района), но вскоре такие требования начали выдвигать и в других регионах страны, в том числе в школах Ашхабада.

"На собрании (в школах) не дают внятных объяснений причин новых запретов. Но граждане, обсуждая это между собой, говорят об очередной попытке власти одеть женщин одинаково, объясняя это национальными традициями. С другой стороны, по мнению женщин, власть таким образом хочет делать давление на сферу косметических услуг, цены на которые в последнее время очень выросли", - рассказал источник Радио Свобода.

Власти Туркменистана не первый пытаются повлиять на внешний вид женщин страны. В 2018 году журналисты сообщали о штрафах за нарушение запрета на окрашенные волосы, яркий макияж и маникюр. Тогда же женщин обязали носить длинные, до пола, платья, которые не облегают тело.

Летом 2019 года стало известно об ограничении работы салонов красоты, парикмахерских и массажных салонов в Ашхабаде. Многие заведения закрылись, а мастера перешли на "домашний" режим работы.

Мужчин также коснулись требования власти к внешнему виду. В феврале 2020 году в Лебапском регионе Туркменистана всем бюджетникам запретили красить седые волосы. Это объяснялось тем, что президент страны Гурбангулы Бердымухамедов тоже перестал это делать и уже два года появляется на публике с естественной, неокрашенные сединой.

Напомним, президент Туркменистана назначил своего сына министром.

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