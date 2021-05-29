У Туркменистані чиновників зобов’язали поголити голови в пам'ять про смерть батька президента

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Ця вимога була введено після того, як президент з'явився на публіці в тахья в знак жалоби за покійним батьком. Повідомляють, що в Лебап вимога носити траурні атрибути одягу торкнулася як чиновників, так і керівників приватних фірм.

Батько президента Мялікгулі Бердимухамедов помер 18 травня у віці 88 років. Його сороковини будуть відзначатися 28 травня.

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