У Туркменистані чиновників зобов’язали поголити голови в пам'ять про смерть батька президента
Київ • УНН
КИЇВ. 30 травня. УНН. Чиновників у Туркменистані зобов’язали поголити голови і носити тахья (національну туркменську тюбетейку) поки не пройде 40 днів з дня смерті батька президента Гурбангулі Бердимухамедова - Мялікгулі Бердимухамедова. Про це повідомляє УНН з посиланням на Радіо Азатлик.
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Ця вимога була введено після того, як президент з'явився на публіці в тахья в знак жалоби за покійним батьком. Повідомляють, що в Лебап вимога носити траурні атрибути одягу торкнулася як чиновників, так і керівників приватних фірм.
Батько президента Мялікгулі Бердимухамедов помер 18 травня у віці 88 років. Його сороковини будуть відзначатися 28 травня.
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