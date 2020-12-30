В Турции задержали 35 человек за связи с ИГИЛ
Киев • УНН
КИЕВ. 30 декабря. УНН. В Анкаре, столице Турции, задержали 35 граждан Ирака, которые являются подозреваемыми в связях с террористической организацией ИГ, пишет УНН со ссылкой на CNN Turk.
"В Анкаре благодаря усилиям полиции и Национальной разведывательной организации были задержаны 35 граждан Ирака. Установлено, что они контактировали с террористической организацией ИГИЛ", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в рамках операции производится розыск еще пятерых подозреваемых.
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