В Турции задержали 35 человек за связи с ИГИЛ

"В Анкаре благодаря усилиям полиции и Национальной разведывательной организации были задержаны 35 граждан Ирака. Установлено, что они контактировали с террористической организацией ИГИЛ", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в рамках операции производится розыск еще пятерых подозреваемых.

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Напомним, СБУ подозревает ведущего украинского производителя керамики в финансировании терроризма, из-за поставок в Крым.