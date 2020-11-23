СБУ: провідного українського виробника кераміки підозрюють у фінансуванні тероризму, через поставки у Крим

“Служба безпеки України задокументувала протиправну схему поставок продукції менеджментом одного з провідних українських виробників кераміки на тимчасово анексовану територію АР Крим”, — сказано у повідомленні.

Зазначається, що оперативники спецслужби встановили, що за незаконним механізмом товари відповідно до зовнішньоекономічних контрактів постачали на адресу підконтрольної українському виробнику дочірньої компанії в РФ.

“Потім через налагоджену систему логістичних перевезень продукцію ввозили до тимчасово окупованого Криму. На півострові ділки реалізовували товар через суб’єкти господарювання, незаконно створені відповідно до російського окупаційного законодавства”, — йдеться у повідомленні.

Так, у ході обшуків в офісних приміщеннях та на виробничих майданчиках компанії у Києві та Харкові правоохоронці виявили документацію та електронні носії інформації, які підтверджують ведення бізнесу на тимчасово окупованій території. Зокрема, встановлено ухвалення менеджментом рішень про створення та роботу в Криму філії за російським законодавством, ведення бухгалтерської звітності та сплату податків до бюджету РФ, а також формування мережі збуту продукції.

Тривають слідчі дії.

Додається, що операція проводилась у межах кримінального провадження розпочатого за ч. 3 ст. 110-2 (Фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України , - ред.) Кримінального кодексу України.

Як раніше повідомлялося в УНН, в Україні з початку цього року обліковано 22 кримінальних провадження через фінансування тероризму.

Нагадаємо, колишньому гендиректору “Компанія “Вода Донбасу” заочно повідомлено про підозру у фінансуванні тероризму та розтраті майна.