СБУ: ведущего украинского производителя керамики подозревают в финансировании терроризма, из-за поставок в Крым
Киев • УНН
КИЕВ. 23 ноября. УНН. Служба безопасности Украины выявила схему незаконных поставок одного из ведущих украинских производителей керамики во временно оккупированный Крым. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр СБУ.
“Служба безопасности Украины задокументировала противоправную схему поставок продукции менеджментом одного из ведущих украинских производителей керамики на временно аннексированную территорию АР Крым”, — говорится в сообщении.
Отмечается, что оперативники спецслужбы установили, что за незаконным механизмом товары в соответствии с внешнеэкономическими контрактами поставляли в адрес подконтрольной украинскому производителю дочерней компании в РФ.
“Потом через отлаженную систему логистических перевозок продукцию ввозили во временно оккупированный Крыма. На полуострове дельцы реализовывали товар через субъекты хозяйствования, незаконно созданные в соответствии с российским оккупационным законодательством”, — говорится в сообщении.
Так, в ходе обысков в офисных помещениях и на производственных площадках компании в Киеве и Харькове правоохранители обнаружили документацию и электронные носители информации, подтверждающие ведение бизнеса на временно оккупированной территории. В частности, установлено принятие менеджментом решений о создании и работе в Крыму филиала по российскому законодательству, ведение бухгалтерской отчетности и уплату налогов в бюджет РФ, а также формирование сети сбыта продукции.
Продолжаются следственные действия.
Добавляется, что операция проводилась в рамках уголовного производства начатого по ч. 3 ст. 110-2 (Финансирование действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины, — ред.) Уголовного кодекса Украины.
Как ранее сообщалось в УНН, в Украине с начала этого года учтено 22 уголовных производства путем финансирования терроризма.
Напомним, бывшему гендиректору “Компания “Вода Донбасса” заочно сообщено о подозрении в финансировании терроризма и растрате имущества.