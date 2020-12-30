У Туреччині затримали 35 осіб через зв’язки з ІДІЛ
Київ • УНН
КИЇВ. 30 грудня. УНН. В Анкарі, столиці Туреччини, затримали 35 громадян Іраку, які є підозрюваними у звязках з терористичною організацією ІДІЛ, пише УНН із посиланням на CNN Turk.
“В Анкарі завдяки зусиллям поліції та Національної розвідувальної організації було затримано 35 громадян Іраку. Встановлено, що вони контактували з терористичною організацією ІДІЛ”, — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що у рамках операції провадиться розшук іще п’ятьох підозрюваних.
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