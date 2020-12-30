У Туреччині затримали 35 осіб через зв’язки з ІДІЛ

“В Анкарі завдяки зусиллям поліції та Національної розвідувальної організації було затримано 35 громадян Іраку. Встановлено, що вони контактували з терористичною організацією ІДІЛ”, — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у рамках операції провадиться розшук іще п’ятьох підозрюваних.

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Нагадаємо, СБУ підозрює провідного українського виробника кераміки у фінансуванні тероризму, через поставки у Крим.