В Турции задержали 19 митингующих против итогов референдума

Полиция может квалифицировать действия задержанных как "разжигание вражды среди населения".

Правоохранители утверждают, что задержанные с помощью социальных сетей планировали организовать уличные акции.

Как сообщалось, глава избирательной комиссии Турции заявил, что результаты референдума, который расширяет полномочия Реджепа Тайипа Эрдогана, являются действительными.

Результат референдума граждане Турции как приветствовали, так и протестовали против него. Республиканская народная партия требует пересчета и заявила, что будет обжаловать результаты 37% бюллетеней.

По итогам подсчета 99,97% бюллетеней за внесение изменений в конституцию Турции высказались 51,41% (25 млн 156 тыс. 860), проголосовавших против - 48,59% (23 млн 777 тыс. 14). Явка на референдуме составила 86%. При этом жители трех крупнейших городов Турции - Стамбула, Анкары и Измира - голосовали против поправок.

Как сообщал УНН, турецкая оппозиция подала заявление об обжаловании результатов референдума.