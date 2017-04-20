У Туреччині затримали 19 мітингувальників проти результатів референдума
Київ • УНН
КИЇВ. 20 квітня. УНН. У Туреччині поліція Стамбула затримала 19 осіб за організацію вуличних акцій протесту проти підсумків референдуму, що розширюють повноваження президента Реджепа Ердогана, передає УНН з посиланням на Yeni Safak.
Поліція може кваліфікувати дії затриманих як “розпалювання ворожнечі серед населення”.
Правоохоронці стверджують, що затримані за допомогою соціальних мереж планували організувати вуличні акції.
Як повідомлялося, глава виборчої комісії Туреччини заявив, що результати референдуму, який розширює повноваження Реджепа Тайїпа Ердогана, є дійсними.
Результат референдуму громадяни Туреччини як вітали, так і протестували проти нього. Республіканська народна партія вимагає перерахунку і заявила, що буде оскаржувати результати 37% бюлетенів.
За підсумками підрахунку 99,97% бюлетенів за внесення змін до конституції Туреччини висловилися 51,41% (25 млн 156 тис. 860), хто проголосував, проти — 48,59% (23 млн 777 тис. 14). Явка на референдумі становила 86%. При цьому жителі трьох найбільших міст Туреччини — Стамбула, Анкари і Ізміра — голосували проти поправок.
Як повідомляв УНН, Турецька опозиція подала заяву щодо оскарження результатів референдуму.