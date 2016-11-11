В Турции арестовали председателя правления оппозиционной газеты Cumhuriyet
Киев • УНН
КИЕВ. 11 ноября. УНН. В Турции в пятницу, 11 ноября, в международном аэропорту Стамбула полиция арестовала председателя правления оппозиционной газеты Cumhuriyet Акина Аталая. Об этом сообщает Hurriyet, передает УНН.
Указано, что его арестовали по подозрению в "террористических действиях".
Задержание Акина Аталая произошло после того, как 5 ноября было арестовано девять сотрудников Cumhuriyet, одного из старейших и наиболее уважаемых изданий.
Акин Аталай был задержан в стамбульском аэропорту по возвращении из Германии.
Напомним, суд Турции принял решение об аресте девяти журналистов оппозиционной газеты Cumhuriyet .