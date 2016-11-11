В Турции арестовали председателя правления оппозиционной газеты Cumhuriyet

Указано, что его арестовали по подозрению в "террористических действиях".

Задержание Акина Аталая произошло после того, как 5 ноября было арестовано девять сотрудников Cumhuriyet, одного из старейших и наиболее уважаемых изданий.

Акин Аталай был задержан в стамбульском аэропорту по возвращении из Германии.

Напомним, суд Турции принял решение об аресте девяти журналистов оппозиционной газеты Cumhuriyet .