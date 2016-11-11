У Туреччині заарештували голову правління опозиційної газети Cumhuriyet
Київ • УНН
КИЇВ. 11 листопада. УНН. У Туреччині в п'ятницю, 11 листопада, в міжнародному аеропорту Стамбула поліція заарештувала голову правління опозиційної газети Cumhuriyet Акіна Аталая. Про це повідомляє Hurriyet, передає УНН.
Вказано, що його заарештували за підозрою в “терористичних діях”.
Затримання Акіна Аталая відбулося після того, як 5 листопада було заарештовано дев’ять працівників Cumhuriyet, одного з найстаріших і найбільш шанованих видань.
Акін Аталай був затриманий в стамбульському аеропорту після повернення з з Німеччини.
Нагадаємо, суд Туреччини прийняв рішення про арешт дев’яти журналістів опозиційної газети Cumhuriyet.