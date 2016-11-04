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15 марта, 19:03 • 115231 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 166693 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 138027 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 130475 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 112814 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 105478 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 101426 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 135146 просмотра

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Турции арестован один из оппонентов Р. Эрдогана

В Турции арестован один из оппонентов Р. Эрдогана

Киев • УНН

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КИЕВ. 4 ноября. УНН. Турецкая полиция арестовала по подозрению в терроризме оппозиционного политика, депутата турецкого парламента и сопредседателя прокурдской Партии демократии народов Селахаттина Демирташа, передает УНН со ссылкой на Анатолийское агентство .

"Политик был арестован в своем доме в Диярбакыре", - говорится в сообщении.

В декабре 2015 года Генпрокуратура Анкары инициировала расследование в отношении С.Демирташа по подозрению в "преступлении против конституционного строя".

Основанием для расследования стали заявления депутата о независимости курдских регионов в Турции. Турецкая прокуратура требовала приговорить С.Демирташа к пяти годам тюрьмы за распространение террористической пропаганды.

Напомним, что в середине апреля С.Демирташ заявил в интервью газете The New York Times, что Р.Эрдоган душит свободу слова в стране и тем самым дестабилизирует ситуацию в республике и на Ближнем Востоке в целом.

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