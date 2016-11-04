В Турции арестован один из оппонентов Р. Эрдогана

"Политик был арестован в своем доме в Диярбакыре", - говорится в сообщении.

В декабре 2015 года Генпрокуратура Анкары инициировала расследование в отношении С.Демирташа по подозрению в "преступлении против конституционного строя".

Основанием для расследования стали заявления депутата о независимости курдских регионов в Турции. Турецкая прокуратура требовала приговорить С.Демирташа к пяти годам тюрьмы за распространение террористической пропаганды.

Напомним, что в середине апреля С.Демирташ заявил в интервью газете The New York Times, что Р.Эрдоган душит свободу слова в стране и тем самым дестабилизирует ситуацию в республике и на Ближнем Востоке в целом.