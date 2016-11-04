В Турции арестован один из оппонентов Р. Эрдогана
Киев • УНН
КИЕВ. 4 ноября. УНН. Турецкая полиция арестовала по подозрению в терроризме оппозиционного политика, депутата турецкого парламента и сопредседателя прокурдской Партии демократии народов Селахаттина Демирташа, передает УНН со ссылкой на Анатолийское агентство .
"Политик был арестован в своем доме в Диярбакыре", - говорится в сообщении.
В декабре 2015 года Генпрокуратура Анкары инициировала расследование в отношении С.Демирташа по подозрению в "преступлении против конституционного строя".
Основанием для расследования стали заявления депутата о независимости курдских регионов в Турции. Турецкая прокуратура требовала приговорить С.Демирташа к пяти годам тюрьмы за распространение террористической пропаганды.
Напомним, что в середине апреля С.Демирташ заявил в интервью газете The New York Times, что Р.Эрдоган душит свободу слова в стране и тем самым дестабилизирует ситуацию в республике и на Ближнем Востоке в целом.