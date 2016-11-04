У Туреччині заарештовано одного з опонентів Р.Ердогана
Київ • УНН
КИЇВ. 4 листопада. УНН. Турецька поліція заарештувала за підозрою в тероризмі опозиційного політика, депутата турецького парламенту і співголови прокурдської Партії демократії народів Селахаттина Демирташа, передає УНН з посиланням на Анатолійське агентство.
“Політик був арештований в своєму будинку в Діярбакирі”, — йдеться у повідомленні.
У грудні 2015 року генпрокуратура Анкари ініціювала розслідування щодо С.Демирташа за підозрою в “злочині проти конституційного ладу”.
Підставою для розслідування стали заяви депутата про незалежність курдських регіонів в Туреччині. Турецька прокуратура вимагала засудити С.Демирташа до п’яти років в’язниці за поширення терористичної пропаганди.
Нагадаємо, що в середині квітня С.Демірташ заявив в інтерв’ю газеті The New York Times, що Р.Ердоган душить свободу слова в країні і тим самим дестабілізує ситуацію в республіці і на Близькому Сході в цілому.