В Турции выдали более 300 ордеров на арест военных
Киев • УНН
КИЕВ. 29 ноября. УНН. Турецкая прокуратура выдала ордера на арест 360 человек из рядов вооруженных сил, которые, по мнению властей, являются сторонниками проповедника Фетхуллаха Гюлена. Об этом сообщает Rueters со ссылкой на CNN Turk, передает УНН.
Отмечается, что турецкие силы безопасности проводят операцию по задержанию 360 человек. Операция сосредоточена на Стамбуле, а 343 человек, на арест которых выданы ордера, являются солдатами.
Как сообщал УНН, во время операций по выявлению членов организации религиозного движения оппозиционного проповедника Фетхуллаха Гюлена в Турции был заключен 48739 человек. Также восемь холдингов и 1020 компаний было конфисковано.