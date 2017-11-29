В Турции выдали более 300 ордеров на арест военных

Отмечается, что турецкие силы безопасности проводят операцию по задержанию 360 человек. Операция сосредоточена на Стамбуле, а 343 человек, на арест которых выданы ордера, являются солдатами.

Как сообщал УНН, во время операций по выявлению членов организации религиозного движения оппозиционного проповедника Фетхуллаха Гюлена в Турции был заключен 48739 человек. Также восемь холдингов и 1020 компаний было конфисковано.