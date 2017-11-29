У Туреччині видали понад 300 ордерів на арешти військових

Зазначається, що турецькі сили безпеки проводять операцію затримання 360 чоловік. Операція зосереджена на Стамбулі, а 343 осіб, на арешт яких видано ордери, є солдатами.

Як повідомляв УНН, під час операцій з виявлення членів організації релігійного руху опозиційного проповідника Фетхуллаха Гюлена в Туреччині було ув’язнено 48 739 осіб. Також вісім холдингів та 1020 компаній було конфісковано.