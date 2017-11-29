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У Туреччині видали понад 300 ордерів на арешти військових

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 листопада. УНН. Турецька прокуратура видала ордери на арешт 360 осіб з лав збройних сил, які, на думку влади, є прихильниками проповідника Фетхуллаха Гюлена. Про це повідомляє Rueters з посиланням на CNN Turk, передає УНН

Зазначається, що турецькі сили безпеки проводять операцію затримання 360 чоловік. Операція зосереджена на Стамбулі, а 343 осіб, на арешт яких видано ордери, є солдатами.

Як повідомляв УНН, під час операцій з виявлення членів організації релігійного руху опозиційного проповідника Фетхуллаха Гюлена в Туреччині було ув’язнено 48 739 осіб. Також вісім холдингів та 1020 компаній було конфісковано.

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