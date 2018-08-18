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В Турции из-за разлитого топлива столкнулись 30 автомобилей: есть пострадавшие

Киев • УНН

 • 8380 просмотра

КИЕВ. 18 августа. УНН. Один человек погиб, ещё около 15 пострадали в результате аварии с участием более 30 машин в северо-западной турецкой провинции Бурса. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Daily Sabah.

В Турции из-за разлитого топлива столкнулись 30 автомобилей: есть пострадавшие

Как сообщается, причиной аварии стало разлитое на трассе топливо из грузовика, который найти всё ещё не удалось.

Авария, в которой друг в друга врезались один грузовик, два пассажирских автобуса, два микроавтобуса и 27 машин, произошла на трассе Эскишехир-Бурса в пятницу вечером, когда начались официальные выходные по случаю мусульманского праздника Курбан-байрам.

15 человек, которые получили серьёзные травмы, были госпитализированы, в то время как ещё десятки людей получили первую помощь на месте происшествия.

Полиция начала расследование для задержания водителя грузовика, ставшего причиной массовой аварии.

Напомним, экскурсионный автобус, перевозивший в том числе детей из Украины в Австрию, накануне вечером упал со склона в Подкарпатском воеводстве на юго-востоке Польши.

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