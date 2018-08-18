У Туреччині через розлите пальне зіткнулися 30 автомобілів: є постраждалі
Київ • УНН
КИЇВ. 18 серпня. УНН. Одна людина загинула, ще близько 15 постраждали в результаті аварії за участю більше 30 автомобілів в північно-західній турецькій провінції Бурса. Про це УНН повідомляє з посиланням на Daily Sabah.
Як повідомляється, причиною аварії стало розлите на трасі паливо з вантажівки, яку знайти все ще не вдалося.
Аварія, в якій один в одну врізалися одна вантажівка, два пасажирські автобуси, два мікроавтобуси і 27 автомобілів, сталася на трасі Ескішехір-Бурса в п'ятницю ввечері, коли почалися офіційні вихідні з нагоди мусульманського свята Курбан-байрам.
15 осіб, які отримали серйозні травми, були госпіталізовані, в той час як ще десятки людей отримали першу допомогу на місці події.
Поліція почала розслідування для затримання водія вантажівки, який став причиною масової аварії.
Нагадаємо, екскурсійний автобус, що перевозив у тому числі дітей з України в Австрію, напередодні ввечері впав зі схилу в Підкарпатському воєводстві на південному сході Польщі.