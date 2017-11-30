В Турции 28 военнослужащих приговорили к пожизненному заключению

“Суд в Турции в среду, 29 ноября, приговорил к пожизненному лишению свободы 28 военнослужащих, участвовавших в попытке путча 15 июля 2016 года”, — говорится в сообщении.

Отмечено, что всем им было предъявлено обвинение в “посягательстве на конституцию” страны.

Напомним, что ночь на 15 июля 2016 года в Стамбуле группа турецких военных попыталась свергнуть президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана.

Как сообщал УНН, в Турции выдали более 300 ордеров на аресты военных .