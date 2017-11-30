У Туреччині 28 військовослужбовців засудили до довічного ув'язнення

“Суд в Туреччині в середу, 29 листопада, засудив до довічного позбавлення волі 28 військовослужбовців, які брали участь в спробі путчу 15 липня 2016 року”, — йдеться в повідомленні.

Зазначено, що всім їм було пред’явлено звинувачення в “посяганні на конституцію” країни.

Нагадаємо, що ніч на 15 липня у 2016 році в Стамбулі група турецьких військових спробувала скинути президента країни Реджепа Тайіпа Ердогана.

Як повідомляв УНН, у Туреччині видали понад 300 ордерів на арешти військових.