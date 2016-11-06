В Тоннеле любви в Ровенской области стартовали съемки индийского фильма

По его словам, творческая группа завезла в Тоннель оборудование, технические работники и актеры живут в автомобильных вагончиках.

В Тоннеле любви, который расположен в пгт Клевань Ровенского района, снимут часть индийской ленты "Победитель". Она станет первой, которая будет сниматься индусами в Украине.

Локациями кинопроекта станут Львов и столица. Производство фильма началось еще в марте этого года. Главные роли исполнят известный индийский актер Сай Дхарама Тэй Панья и актриса Ракул Прит Каур. Режиссер фильма Гопичанд Малинеми.

Как сообщал УНН, во Львове начались съемки индийского фильма.