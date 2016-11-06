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15 марта, 19:03 • 115227 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 166681 просмотра

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15 марта, 13:22 • 138021 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

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В Тоннеле любви в Ровенской области стартовали съемки индийского фильма

В Тоннеле любви в Ровенской области стартовали съемки индийского фильма

Киев • УНН

 • 16738 просмотра

РОВНО-КИЕВ. 6 ноября. УНН. Индийская съемочная группа начала подготовку к съемкам эпизода фильма в Тоннеле любви в Ровенской области. Эту информацию корреспонденту УНН сообщил заместитель поселкового головы Клеваня Владимир Мокляк.

По его словам, творческая группа завезла в Тоннель оборудование, технические работники и актеры живут в автомобильных вагончиках.

В Тоннеле любви, который расположен в пгт Клевань Ровенского района, снимут часть индийской ленты "Победитель". Она станет первой, которая будет сниматься индусами в Украине.

Локациями кинопроекта станут Львов и столица. Производство фильма началось еще в марте этого года. Главные роли исполнят известный индийский актер Сай Дхарама Тэй Панья и актриса Ракул Прит Каур. Режиссер фильма Гопичанд Малинеми.

Как сообщал УНН, во Львове начались съемки индийского фильма.

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