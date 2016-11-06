У тунелі кохання на Рівненщини стартували зйомки індійського фільму
Київ • УНН
РІВНЕ-КИЇВ. 6 листопада. УНН. Індійська знімальна група розпочала підготовку до зйомок епізоду фільму у "тунелі кохання" на Рівненщині. Цю інформацію кореспонденту УНН повідомив заступник селищного голови Клеваня Володимир Мокляк.
За його словами, творча група завезла до тунелю обладнання, технічні працівники та актори живуть у автомобільних вагончиках.
У тунелі кохання, який розташований в смт Клевань Рівненського району, знімуть частину індійської стрічки "Переможець". Вона стане першою, яка зніматиметься індусами в Україні.
Локаціями кінопроекту стануть Львів і столиця. Виробництво фільму розпочалось ще в березні цього року. Головні ролі виконають відомий індійський актор Сай Дхарама Тей Панья та акторка Ракул Пріт Каур. Режисером фільму є Гопічанд Малінемі.
Як повідомляв УНН, у Львові розпочалися зйомки індійського фільму.