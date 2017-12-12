В этом году на Донбассе пострадали 552 человека - ООН

"В период с 16 августа по 15 ноября 2017 года мониторинговая миссия по правам человека зафиксировала 87 жертв среди гражданского населения в связи с конфликтом. В частности, 15 убитых и 72 раненых. Это примерно на 48% меньше по сравнению с предыдущим периодом (с 16 мая до 15 августа 2017 - ред.) ", - сказала она.

По словам Ф.Фрейзер, в 2017 году мониторинговая миссия ООН по правам человека задокументировала 552 пострадавших, что больше, чем в предыдущем периоде.

По приведенным в отчете ООН данным, среди основных причин жертв среди гражданского населения - мины, неразорвавшиеся снаряды, мины-ловушки и самодельные взрывные устройства, которые привели к 59,8% от общего числа смертей и ранений среди гражданских.

Указано, что в результате обстрелов пострадали 23% лиц, стрелковая оружие и легкое вооружение вызвали 17,2% жертв.

"Учитывая, что конфликт до сих пор находится в активной фазе, обострение боевых действий, что наблюдается от 15 ноября, после трех месяцев, которые характеризовались уменьшением числа смертей и ранений среди гражданского населения, может привести к росту числа жертв", - говорится в отчете.

Напомним, по данным ООН, за время конфликта в Донбассе погибли 10,3 тыс. человек.