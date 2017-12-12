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У цьому році на Донбасі постраждали 552 людини - ООН

У цьому році на Донбасі постраждали 552 людини - ООН

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 грудня. УНН. Моніторингова місія ООН з прав людини в Україні зафіксувала протягом 2017 року 552 постраждалих осіб через конфлікт на Донбасі. Про це сьогодні повідомила під час брифінгу голова моніторингової місії ООН з прав людини Фіона Фрейзер, передає кореспондент УНН.

"У період з 16 серпня по 15 листопада 2017 року моніторингова місія з прав людини зафіксувала 87 жертв серед цивільного населення у зв’язку з конфліктом. Зокрема, 15 убитих і 72 поранених. Це приблизно на 48% менше порівняно з попереднім періодом (з 16 травня до 15 серпня 2017 року - ред.)", - сказала вона.

За словами Ф.Фрейзер, у 2017 році моніторингова місія ООН з прав людини задокументувала 552 постраждалих, що більше, ніж у попередньому періоді.

За наведеними у звіті ООН даними, серед основних причин жертв серед цивільного населення – міни, нерозірвані снаряди, міни-пастки та саморобні вибухові пристрої, що спричинили 59,8% від загального числа смертей і поранень серед цивільних.

Вказано, що внаслідок обстрілів постраждали 23% осіб, стрілкова зброя та легке озброєння спричинила 17,2% жертв.

"Враховуючи, що конфлікт досі перебуває в активній фазі, загострення бойових дій, що спостерігається від 15 листопада, після трьох місяців, які характеризувалися зменшенням числа смертей та поранень серед цивільного населення, може спричинити зростання кількості жертв", - сказано в звіті.

Нагадаємо, за даними ООН, за час конфлікту на Донбасі загинули 10,3 тис. осіб.

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