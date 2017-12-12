У цьому році на Донбасі постраждали 552 людини - ООН
Київ • УНН
КИЇВ. 12 грудня. УНН. Моніторингова місія ООН з прав людини в Україні зафіксувала протягом 2017 року 552 постраждалих осіб через конфлікт на Донбасі. Про це сьогодні повідомила під час брифінгу голова моніторингової місії ООН з прав людини Фіона Фрейзер, передає кореспондент УНН.
"У період з 16 серпня по 15 листопада 2017 року моніторингова місія з прав людини зафіксувала 87 жертв серед цивільного населення у зв’язку з конфліктом. Зокрема, 15 убитих і 72 поранених. Це приблизно на 48% менше порівняно з попереднім періодом (з 16 травня до 15 серпня 2017 року - ред.)", - сказала вона.
За словами Ф.Фрейзер, у 2017 році моніторингова місія ООН з прав людини задокументувала 552 постраждалих, що більше, ніж у попередньому періоді.
За наведеними у звіті ООН даними, серед основних причин жертв серед цивільного населення – міни, нерозірвані снаряди, міни-пастки та саморобні вибухові пристрої, що спричинили 59,8% від загального числа смертей і поранень серед цивільних.
Вказано, що внаслідок обстрілів постраждали 23% осіб, стрілкова зброя та легке озброєння спричинила 17,2% жертв.
"Враховуючи, що конфлікт досі перебуває в активній фазі, загострення бойових дій, що спостерігається від 15 листопада, після трьох місяців, які характеризувалися зменшенням числа смертей та поранень серед цивільного населення, може спричинити зростання кількості жертв", - сказано в звіті.
Нагадаємо, за даними ООН, за час конфлікту на Донбасі загинули 10,3 тис. осіб.