В центре Запорожья пытались поджечь парикмахерскую

Неизвестные разбили стекло и бросили туда два коктейля Молотова. Владелица заведения вызвала пожарных и полицию.

Все обгоревшие вещи из парикмахерской вынесены на улицу. Ведется следствие.

Напомним, как сообщал УНН, в Греции беженцы закидали камнями и подожгли миграционное агентство.