В центре Запорожья пытались поджечь парикмахерскую
Киев • УНН
ЗАПОРОЖЬЕ-КИЕВ. 2 ноября. УНН. Этой ночью в одну из парикмахерских в Запорожье по улице Школьной неизвестные бросили бутылки со смесью "коктейль Молотова". Об этом корреспонденту УНН сообщила владелица заведения.
Неизвестные разбили стекло и бросили туда два коктейля Молотова. Владелица заведения вызвала пожарных и полицию.
Все обгоревшие вещи из парикмахерской вынесены на улицу. Ведется следствие.
Напомним, как сообщал УНН, в Греции беженцы закидали камнями и подожгли миграционное агентство.