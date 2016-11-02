У центрі Запоріжжя намагалися підпалити перукарню
Київ • УНН
ЗАПОРІЖЖЯ-КИЇВ. 2 листопада. УНН. Цієї ночі до однієї з перукарень у Запоріжжі по вулиці Шкільній невідомі кинули пляшки з сумішшю "коктейль Молотова". Про це кореспонденту УНН повідомила власниця закладу.
Невідомі розбили скло та кинули туди два коктейля Молотова. Власниця закладу викликала пожежників та поліцію.
Наразі всі обгорівші речі з перукарні винесено на вулицю. Ведеться слідство.
Нагадаємо, як повідомляв УНН, у Греції біженці закидали камінням і підпалили міграційне агентство.